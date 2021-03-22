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В течение трех лет в Украине будет создана прозрачная и эффективная судебная система. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Он отметил, что в Украине уже восстановлена архитектура антикоррупционных органов, а Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Также президент отметил, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Новое бюро займет функции надзора за экономическими преступлениями в правоохранительной системе, что способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.

«Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине», - добавил Владимир Зеленский.

 
ForUm

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