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Вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализировали 42-летнего местного жителя с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы и взрыво-технической службы ГУНП установлено, что в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения.

Установлено, что домовладения, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенного в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК Украины «Террористический акт». Проводится досудебное следствие.  
ForUm

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