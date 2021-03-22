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В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины - не сообщается.

Подробные обстоятельства происшествия еще не известны. По предварительной информации, автобус врезался в заграждение и вылетел в кювет.

Отмечают, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.

RMF отмечает, что авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли 5 человек.
ForUm

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