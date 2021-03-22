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В «красную» зону эпидопасности по COVID-19 вошли Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области и Киев, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, который в норме не должен превышать 60 госпитализаций.

При этом показатели госпитализации больных коронавирусом превышены еще в ряде областей, которые в настоящее время находящихся в «оранжевой» зоне эпидопасности. Это Черниговская, Хмельницкая, Львовская, Днепропетровская и Винницкая области.
ForUm

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