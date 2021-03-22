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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина в городе до 4 апреля, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что также было принято решение «о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи».

Также город планирует дополнительно выделить несколько больниц для размещения пациентов с коронавирусом.

«Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов», - отмечает львовский мэр.

Он подчеркивает, что кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.

«За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19», - заявил Садовый.

Он добавил, что город также планирует разработать отдельную программу для поддержки бизнеса.

Напомним, планировалось, что усиленный карантин во Львове будет действовать с пятницы, 19 марта,  до 28 марта. 
ForUm

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