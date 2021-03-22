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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 349 больных коронавирусом. 20 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«349 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 20 человек. Всего за период пандемии в городе 3082 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 986», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента.

Выздоровели за прошедшие сутки 492 человека. В общем коронавирус преодолели 101 944 киевлянина.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 119, Шевченковском - 50 и в Оболонском районе – 41», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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