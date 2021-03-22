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В Украине по состоянию на 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано - 3026 человек; летальных случаев - 157; 2993 человека выздоровели. Проведено 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели - 1554256 человек; выздоровели - 1260842 лица; летальных случаев – 30098; проведено ПЦР-тестов - 7681388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

 
ForUm

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