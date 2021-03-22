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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, которая поддерживается международными партнерами Украины.

Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.

Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

После принятия закона о Бюро СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. «Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики», - подчеркнули на Банковой.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:

- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;

- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;

- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Создание Бюро экономической безопасности было одним из пунктов предвыборной программы Зеленского и партии «Слуга народа».  
ForUm

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