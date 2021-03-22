В Украине изменен порядок работы транспорта в регионах с красным уровнем эпидемической опасности. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничений на автотранспорте и железной дороги в регионах красной зоны.

По их решениями будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещено посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Напомним, на сегодняшний день в красную зону эпидопасности по COVID-19 входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области и Киев.