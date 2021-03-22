Евросоюз не намерен делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не достигнет «лучшей ситуации с ее производством» для собственных нужд. Об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.

«Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя», - заявила Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

По словам руководительницы Еврокомиссии, хотя ЕС и имеет «дополнительный механизм», согласно которому сообщество будет поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого Союза.

При этом фон дер Ляйен указала на международную инициативу COVAX.

По ее словам, в рамках этого механизма 52 бедные страны уже получили 30 миллионов доз вакцины от коронавируса. «Глава Еврокомиссии подчеркнула, что она довольна тем, что этот механизм действует», - отмечается в публикации.

Как сообщалось, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцины, изготовленной в ЕС, пока производитель не выполнит взятые на себя обязательства перед евросообществом.