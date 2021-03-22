Повреждения здания Офиса президента, нанесенные во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка 20 марта, оценили ориентировочно в два миллиона гривен по заключению Государственного управления делами. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе ОП.

«Государственное управление делами – это была их экспертная оценка и они обращались к специалистам», - заявили в пресс-службе.

Работы по восстановлению начались в воскресенье. При этом в Офисе президента не могут сориентировать, сколько времени понадобится для их завершения.

«Частично уже начались. Там демонтировали двери, в которых стекло было разбито. Отмывают эту дверь. Сегодня фасад требует еще достаточно серьезной работы», - рассказали в ОПУ.

Офис президента 21 марта сообщил, что ликвидация повреждений здания будет стоить около двух миллионов гривен.

Работы планировали начать как можно скорее, ведь «если не начать смывания краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими». Среди повреждений, которые нужно ликвидировать, на Банковой называли замену стекла во входных дверях одного из подъездов и окно на первом этаже здания, смывание краски с фасада первого этажа, реконструкцию дверей и внутренней отделки тамбура одного из подъездов из-за поражения файерами; уборку участков, пораженных очагами возгорания на первом этаже и пожаром в кабинете на втором этаже.

Журналисты и активисты, промониторили цены столичных клининговых компаний на работы по восстановлению здания Офиса президента, отмечают, что все можно убрать в разы дешевле.

Как сообщал ForUm, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.