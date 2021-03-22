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Фракция «Слуга народа» инициирует проведение в кратчайшие сроки внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения событий, произошедших в субботу у здания Офиса президента.

«Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления с оценками данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.п.», - говорится в заявлении фракции.

Политики потребовали от правоохранительных органов «немедленно дать юридическую оценку событиям, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба».

«Также обращаемся с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие событие под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированного с этими силами и фигурами человека», - заявили в «Слуге народа».

Отдельно там требуют квалифицировать участие в акции народных депутатов.

Как сообщал ForUmв субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.
ForUm

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