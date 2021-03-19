«Зеленые» Германии закрепили в своей предвыборной программе планы отменить спорный трубопровод «Северный поток-2», создавая препятствие для потенциального союза с консерваторами.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Консерваторы канцлера Ангелы Меркель, которые поддерживают трубопровод «Северный поток 2», против которого выступают Соединенные Штаты, лидируют в опросах перед сентябрьскими выборами и, как полагают, скорее всего стремятся к коалиции с «Зелеными», которые, как прогнозируют, будут другими.

Как и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против некоторых субъектов, участвующих в проектах, управляемых «Газпромом», «Зеленые» заявляют, что он закрепляет неправильную реакцию на аннексию Россией Крыма и вооружение сепаратистов на востоке Украины.

«Проект газопровода «Северный поток-2» - не только политический проект из-за его климатических и энергетических последствий, он также наносит ущерб на геополитическом уровне - особенно учитывая ситуацию в Украине - и потому его следует прекратить», - говорится в программе, которая добавляет, что Россия все больше становится «авторитарным государством».

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.