также в разделеСпорт
Карантин на Закарпатье: матч «Динамо» перенесли в Киев 14
«Шахтер» проиграл команде из Первой лиги и вылетел из Кубка Украины 22
Россию лишили права принимать Чемпионат мира по борьбе 51
РФ подкупала экс-главу Международного союза биатлонистов проститутками 33
Конор Макгрегор впервые проиграл нокаутом 67
«Барселона» упустила Суперкубок, а Месси впервые удалили с поля 27
Украинскую теннисистку Ястремскую отстранили из-за положительного теста на допинг 19
Украинского чемпиона Олимпиады отстранили от соревнований 37
«Динамо» назвало лучшего игрока года 19
Украинка Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира 2019 и 2020 годов 27
Милевский вернулся в украинский футбол 24
Суд на два года отстранил РФ от международных соревнований 42
УАФ открыла дело из-за участия игроков в составе «сборной ДНР» 102
Украина обжаловала техническое поражение в матче со Швейцарией 102
Динамо пробилось в 1/16 финала Лиги Европы 23
Брейк-данс признали олимпийским видом спорта 21
Умер Диего Марадона 39
УЕФА зачислил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией 129

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Вместе с тем, в своем постановлении CAS отметил: «В материалах конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ, - ред.) не действовал согласно протоколу, или что он был другим образом халатным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а является еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

Напомним, в соответствии с решением КДК УЕФА сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Основанием для отмены этого матча стало решение главного врача швейцарского кантона Люцерн, который отправил национальную сборную Украины на карантин, что сделало невозможным выход команды на поле для проведения поединка.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
10
Теги