Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Вместе с тем, в своем постановлении CAS отметил: «В материалах конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ, - ред.) не действовал согласно протоколу, или что он был другим образом халатным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а является еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

Напомним, в соответствии с решением КДК УЕФА сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Основанием для отмены этого матча стало решение главного врача швейцарского кантона Люцерн, который отправил национальную сборную Украины на карантин, что сделало невозможным выход команды на поле для проведения поединка.