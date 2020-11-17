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УЕФА сообщил, что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может произойти», сообщила Украинская ассоциация футбола.

«УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру», - отмечается в сообщении.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Ранее стало известно, что главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины в полном составе на карантин, сообщила Федерация футбола Швейцарии.
ForUm

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