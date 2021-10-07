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Посетить отборочный матч Чемпионата мира болельщики смогут только при наличии паспорта вакцинации, или же теста на COVID, сообщила пресс-служба Арены-Львов.

Матч между национальными мужскими сборными командами Украины и Боснии и Герцеговины состоится 12 октября во Львове на стадионе ГП «Арена Львов». Организаторы ожидают участие в 20 тысяч болельщиков.

«Постановление Кабмина №1236 предусматривает возможность проведения указанных спортивных мероприятий, под которые подпадает футбольный матч в рамках желтой зоны с заполненностью стадиона, или спортивной арены не более 2/3. В то же время мы четко понимаем, что мы фиксируем ухудшение эпидситуации в области», - отметил Андрей Годик.

Для соблюдения карантинных норм во время матча решением комиссии на стадион будут пускать болельщиков только при наличии:

  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не более чем за 72 часа до начала мероприятия;
  • экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Болельщиков просят с пониманием отнестись к указанным мероприятий и заблаговременно прийти на стадион.

На стадионе во время матча болельщики должны находиться в масках, закрывая ими нос и рот.

При входе на стадион каждый будет проходить температурный скрининг, и показывать документы, удостоверяющие личность.

Продажа билетов на отборочный матч происходит исключительно онлайн. Организаторы матча отмечают, что болельщикам обязательно необходимо распечатать билеты. Кто же этого не успеет сделать, будет работать несколько сервис-центров, где можно будет распечатать непосредственно на Арене.
ForUm

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