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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

«Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев», - говорится в его Telegram.

Напомним, 29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия - Германия, в Глазго – Швеция - Украина.
ForUm

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