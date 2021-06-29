Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.
«Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев», - говорится в его Telegram.
Напомним, 29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия - Германия, в Глазго – Швеция - Украина.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время