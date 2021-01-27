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Верховная Рада Украины создала Временную следственную по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества «Укрзализныця», расследованию фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей. Об этом сообщается на сайте парламента.

Постановлением определены основные задачи ВСК:

1) проведение проверки и оценки состояния акционерного общества «Укрзализныця»;

2) проверка фактов о возможной бездеятельности, нарушении законодательства Украины правлением и набсоветом АО, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, а также порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни;

3) проверка выполнения мероприятий по реформированию предприятия;

4) проверка рациональности использования госимущества;

5) проверка профессионального соответствия членов правления и наблюдательного совета акционерного общества, приобщенных к процессам управления «Укрзализныцей»;

Постановлением определено, что количественный состав Временной следственной комиссии составляет 13 народных депутатов Украины.

ВСК будет действовать один год со дня ее образования.

Верховная Рада заслушает на пленарном заседании отчет ВСК о выполненной работе не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.  
ForUm

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