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Укрзализныця в рамках внедрения правительственного пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования заключила первый договор об участии в проектах, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Договор с первым партнером – ООО «Украинская локомотивостроительных компания» был подписан 16 декабря 2020.

Указанная компания была допущена к участию в проектах приказами Министерства инфраструктуры № 540 и №791, которыми также были определены участки железнодорожных путей общего пользования, где компания начнет реализацию проекта. Среди них следующие участки: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1, Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1, Староконстантинов 1 - Калиновка 1, Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны; Сосновка - Коростень; Сокаль - Клепаров.

На основе опыта реализации этого договора будет принято решение о дальнейшем внедрении  проекта допуска частных локомотивов к работе на украинских железнодорожных путях.

Напомним, Укрзализныця разработала договор о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах железнодорожных путей общего пользования, и 26 ноября этого года он был утвержден решением правления компании. Указанный шаг является важным на пути подготовки к открытию рынка железнодорожных перевозок, которое должно быть осуществлено в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
ForUm

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