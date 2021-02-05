также в разделеОбщество
На Киевщине задержали группировку фальшивомонетчиков 4
В Минздраве допускают, что переболевших COVID вакцинируют позже 4
Оккупанты блокируют в Крыму десятки украинских сайтов 13
На Запорожской ТЭС произошла вторая за неделю авария 28
В КСУ уверяют, что Тупицкий работает дистанционно 8
Нардеп-счастливчик: «Слуга народа» 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею 24
Все страны-соседи Украины – в «красной» зоне по COVID-19 21
Российскую актрису, снимавшуюся в Крыму, завернули из Украины 38
Работнику запорожской больницы объявили подозрение 9
Сепаратисты готовились возродить СССР на Запорожье 41
Похищение командующего ССО, вербовка и диверсии: разоблачены украинские разведчики-агенты ФСБ 39
Pfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в Украине 16
У Олега Сенцова родилась дочь 20
СБУ сообщила о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм 63
«Схемы» узнали, как Зеленский отмечал день рождения во время карантина 30
ООС: Боевики оборудуют позиции в районе Крымского 16
Во Львове осквернили памятник Бандере 53
В Украине за сутки – почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 21

АО «Укрзализныця» обращается к OpenStreetMap с просьбой разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах сервиса.

«АР Крым – неотъемлемая часть Украины, и его некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо», - подчеркнули в компании.

Сейчас специалисты Укрзализныци уже изменили API сервиса с корректным отображением карты Украины.

Кроме того, специалисты проводят полную ревизию электронных сервисов компании. В частности, на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта. Укрзализныця призывает как можно скорее исправить ошибку на карте международного проекта OpenStreetMap.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
16
Теги