АО «Укрзализныця» обращается к OpenStreetMap с просьбой разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах сервиса.
«АР Крым – неотъемлемая часть Украины, и его некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо», - подчеркнули в компании.
Сейчас специалисты Укрзализныци уже изменили API сервиса с корректным отображением карты Украины.
Кроме того, специалисты проводят полную ревизию электронных сервисов компании. В частности, на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта. Укрзализныця призывает как можно скорее исправить ошибку на карте международного проекта OpenStreetMap.
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