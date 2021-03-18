Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО «Укрзализныця» и предоставить соответствующую информацию. Об этом говорится в официальном документе от 15 марта 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська должны в однодневный срок рассмотреть обращение, проанализировать работу АО «Укрзализныця», начиная с 2015 года. В частности, деятельность наблюдательного совета и правления государственного предприятия за 2017-2021 годы.

После обработки обращения министры должны предоставить аналитическую информацию для временной следственной комиссии Верховной Рады.

Напомним, в Верховной Раде 27 января образовали ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО «Украинская зализныця». Планируется обеспечение беспристрастной и прозрачной проверки и оценки состояния АО «Украинская зализныця», расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей. Также будет проверено профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзализныци, приобщенных к процессам управления АО, на основании требований законодательства.

17 марта Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Также Кабмин временно возложил обязанности председателя правления акционерного общества «Укрзализныця» на члена правления компании Ивана Юрика.