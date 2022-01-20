Бустерную дозу вакцины от COVID-19 можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины, сообщили ForUm'у в пресс-службе Укрзализныци.

Это вокзалы таких городов:

Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00;

Днипро - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;

Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;

Одесса - с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;

Винница – ежедневно 09:00 до 14:00;

Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;

Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;

Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;

Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;

Ривне - ежедневно с 09:00 до 14:00;

Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;

Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;

Коростень - с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;

Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00;

Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;

Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;

Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00;

Шепетовка - с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

Для бустерной дозы предпочтение будет предоставляться м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней.

Отметим, что с начала функционирования пунктов вакцинации от вируса COVID-19 на железнодорожных вокзалах уже воспользовались более 121 тыс. желающих.

Как сообщал ForUm, 6 января 2022 Министерство здравоохранения Украины разрешило получить бустерную дозу всем совершеннолетним украинцам, которые перед тем уже получили две дозы вакцины от вируса COVID-19. После получения второй дозы должно пройти от шести до девяти месяцев.