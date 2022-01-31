31 января АО «Укрзалізниця» приняло очередные пять новых пассажирских купейных вагонов. Производитель — ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» продолжает с опережением графика поставлять вагоны, заказанные в прошлом году за средства государственного бюджета, сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

Эти пять новых купейных вагонов, а также два вагона типа СВ, полученные в прошлой партии, пополнят состав поезда №15/16 сообщением Харьков - Рахов.

В конструкцию полученных в этой партии вагонов производитель по согласованию с АО «Укрзалізниця» внес точечные изменения для увеличения удобства: добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения, установлен дополнительный пульт управления освещением в купе, тестируются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете.

Кроме того, вагоны уже традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Напомним, в конце 2021 года АО «Укрзалізниця» с опережением графика получило от производителя 20 новых пассажирских вагонов — 15 купейных и 5 вагонов типа СВ, курсирующих на маршруте 5/6 Мариуполь-Рахов и 77/78 Харьков-Мариуполь. По соглашению с ПАО «КВСЗ» до июля 2022 года АО «Укрзалізниця» получит еще 31 купейный вагон, 7 вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.