Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров, осуществивших серию анонимных сообщений в Черкасской области. Злоумышленники совершили 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграммы, управляемые с территории РФ, сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он минировал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.

Кроме того, «анонимный террорист» создал собственный телеграмм-канал. Там он размещал фото и видео материалы о результатах «заминирования», также получал заказы от других лиц на очередные объекты. Установлено, что трем «заказчикам» удалось реализовать свое преступное намерение. Известно, что через этот канал он получал задания по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение.

По результатам обследования указанных в сообщениях помещений и близлежащих территорий не было обнаружено взрывных предметов и веществ.

Благодаря проведенным круглосуточным розыскным мероприятиям правоохранители установили личность псевдоминера и задержали его в учебном заведении.

Он признался в поступивших анонимных сообщениях и мотивировал свою деятельность тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за «заказ» минирований.

В ходе обысков по месту жительства у злоумышленника изъяты компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка и получение заказов от российских кураторов.

По информации СБУ, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которым кураторы из РФ обещают анонимность и дают четкие инструкции. Чаще злоумышленники не осознают до конца все возможные последствия блокирования деятельности работы различных объектов социальной сферы.

По факту осуществления ложных сообщений о заминировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется факт причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ в Черкасской области и Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры.