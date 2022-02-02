СБУ установила еще трех злоумышленников, которые «минировали» учебные заведения, торговые центры и жилые дома в Черкасской области.

По информации СБУ, ими оказались трое несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы.

Все они заказывали «услуги» по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ «минеру». Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Телеграмм, но и создал собственный канал, на котором принимал «заказ».

Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном, объяснили, что «заминированиями» стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в телеграмм-чате и направленные заказы на минирование объектов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.