также в разделеОбщество
Большинство украинцев не обращают внимания на призывы Зеленского не паниковать
МОН не признает результаты выборов в Могилянке, будут повторные 10
В Минздраве назвали области-кандидаты на «красную» зону 11
ГБР нашло схрон с 3,5 млн, которые могут быть «черной кассой» чиновников Гострансбезопасности 13
Борис Джонсон сделал запись в книге посетителей Софийского собора 15
«еПоддержку» расширили на подростков 18
Большинство украинцев сомневаются в эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего 46
Харьковский сурок предсказал весну по расписанию, но нестабильную 22
Украинцы ответили, готовы ли защищать страну с оружием в руках 75
Венедиктова поручила НАБУ начать уголовное производство в отношении Трухина 15
В МВД заявили, что нардеп Трухин не мог влиять на Монастырского 10
Дело Трухина: В ГБР заявили, что у них не было видео, обнародованного СМИ 19
Экс-судье Чаусу изменили меру пресечения 15
«Давай я тихонько в лес уйду»: Появилось видео с Трухиным после ДТП 188
В Луцке умер известный скульптор, создавший в городе «дом с химерами» 24
Синоптики дали прогноз на февраль 50
СБУ задержала участницу террористической группировки «Пятнашка» 24
Январь в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы 10

СБУ установила еще трех злоумышленников, которые «минировали» учебные заведения, торговые центры и жилые дома в Черкасской области.

По информации СБУ, ими оказались трое несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы.

Все они заказывали «услуги» по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ «минеру». Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Телеграмм, но и создал собственный канал, на котором принимал «заказ».

Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном, объяснили, что «заминированиями» стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в телеграмм-чате и направленные заказы на минирование объектов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
8
Теги