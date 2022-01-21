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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб совершил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщил пресс-центр ведомства.

Псевдоминером оказался студент другого местного колледжа, который заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграмм-чатов, управляемого спецслужбами РФ. Пока такие чаты, предоставляющие «услуги» по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту «горячей линии СБУ» и самого колледжа. Автор сообщения представился «российским террористом» и потребовал 250 тыс. грн выкупа, «чтобы теракта не произошло».

Правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.

Благодаря профессиональным розыскным мероприятиям сотрудники СБУ оперативно установили личность псевдоминера и задержали его. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором телеграмм-чата.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ и Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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