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Киевская областная организация партии «Слуга народа» заявила о недопустимости вхождения в руководящий орган - Национальный совет общин - нынешнего ее руководителя Александра Дубинского. Вопрос его возможного отстранения рассмотрят 14 марта.

Об этом говорится на сайте партии "Слуга народа".

Распоряжение о созыве конференции выдал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на требование членов Киевской областной организации.

«Партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин нынешнего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его на посту руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии - выдается за позицию всей организации», - отмечают в пресс-службе партии.

Отмечается, что именно поэтому партийцы выдвинули требование инициировать созыв внеочередной конференции областной организации.

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.

Дубинской отказался покинуть фракцию.

1 февраля фракция «Слуга народа» на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.
ForUm

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