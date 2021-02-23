Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить по каскадной модели: система здравоохранения постепенно будет применять свои мощности, сначала мобильные бригады будут делать по 100 прививок в сутки.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве, передает УНИАН.

«Что касается того, сколько людей может быть вакцинировано. В нашей системе предусмотрена каскадная модель вакцинации. Что это значит? Приезжает партия вакцины и мы эту партию не используем сразу всеми нашими мощностями, мы загружаем мобильные бригады для того, чтобы они вакцинировали все время», - заявил он.

По словам Ляшко, одна мобильная бригада, в среднем, может проводить около 100 прививок от коронавируса в сутки в одном медицинском учреждении.

Он отметил, что вакцинация препаратом AstraZeneca будет проводиться инъекциями из двух доз. «То есть сделали первую, и не ранее 28 дней делается вторая», - сказал он.

«Мы на мобильную бригаду рассчитываем занятость - по 100 прививок в сутки в течение 28 дней - то есть они используют 2 тыс. 800 доз вакцин, после этого на двадцать девятый день они возвращаются в первое учреждение, где вакцинировали 28 дней назад, и там делают повторные прививки», - сообщил он.

«В дальнейшем, когда будут поступать новые партии вакцины, будут участвовать новые платформы и новые кабинеты прививки, чтобы расширять количество прививок. Это позволит нам постоянно быть в процессе вакцинации», - отметил главный санитарный врач.

Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

В этот же день эту вакцину зарегистрировали в Украине.