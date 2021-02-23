Иммунитет после прививки вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 будет действовать не менее 12 месяцев.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве, передает УНИАН.

«На данном этапе в государственном бюджете предусмотрено 3,9 млрд гривен для закупки вакцины, чтобы бесплатно, добровольно вакцинировать людей от коронавирусной болезни», - заявил он.

«По нашей информации, как минимум 12 месяцев после прививки должен быть иммунитет, если не произойдет никакой мутации (коронавируса. – Ред.), которая не была предусмотрена до этого», - отметил Ляшко.

Главный санврач также добавил, что в проекте бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины от коронавирусной болезни на 2022 год.

Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

В этот же день эту вакцину зарегистрировали в Украине.