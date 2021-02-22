С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области вводится так называемая красная зона карантина в связи со вспышкой COVID-19 в регионе. Жесткие ограничения будут действовать как минимум до 28 февраля, сообщает УНИАН.
Так, в области введены следующие ограничения:
заведениям общественного питания можно будет работать только навынос;
развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу;
запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;
школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
В то же время школы для детей 1-4 классов и детские сады работают в обычном режиме, транспорт продолжает работать, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
В трех районах области, где больше всего больных, на дорогах установили более полутора десятков блокпостов.
На них правоохранители и медики будут:
контролировать соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок;
проводить температурный скрининг;
при необходимости проверять документы;
проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывать граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
В случае обнаружения признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.
В круглосуточном режиме будут работать 5 карантинных пунктов:
Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
С. Черниев (автодорога Т0906);
С. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
С. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 по 21:00, а именно:
С. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вул. Тисменицька);
С. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
С. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога т-0905);
С. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
С. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
С. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
С. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);
пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.
На Прикарпатье принято решение развернуть временный госпиталь.
В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин.
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