С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области вводится так называемая красная зона карантина в связи со вспышкой COVID-19 в регионе. Жесткие ограничения будут действовать как минимум до 28 февраля, сообщает УНИАН.

Так, в области введены следующие ограничения:

заведениям общественного питания можно будет работать только навынос;

развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу;

запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;

школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

В то же время школы для детей 1-4 классов и детские сады работают в обычном режиме, транспорт продолжает работать, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

В трех районах области, где больше всего больных, на дорогах установили более полутора десятков блокпостов.

На них правоохранители и медики будут:

контролировать соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок;

проводить температурный скрининг;

при необходимости проверять документы;

проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывать граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

В случае обнаружения признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.



В круглосуточном режиме будут работать 5 карантинных пунктов:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);

С. Черниев (автодорога Т0906);

С. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

С. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 по 21:00, а именно:

С. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вул. Тисменицька);

С. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

С. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога т-0905);

С. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

С. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

С. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

С. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);

пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.

На Прикарпатье принято решение развернуть временный госпиталь.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин.