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Причиной вспышки коронавируса на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт «Буковель», заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Такое мнение он высказал на форуме «Украина 30. Инфраструктура», передает Укринформ.

«По подсчетам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, прирост заболеваемости на Прикарпатье «дали именно Буковель и именно иностранные туристы, и дальше это начало расходиться через местное население», - сказал он.

«Мы ожидали, что (новая волна COVID-19) будет 5-10 февраля, но она началась чуть позже», - добавил Тимошенко.

По его словам, с кислородом на Прикарпатье проблем вообще нет, и область обеспечена кислородом, как и все другие.

Тимошенко заверил, что ситуация под контролем и через несколько дней этот вопрос вероятно «будет снят».

По его словам, около 60% туристов «Буковеля» в этом году иностранцы.

Отметим, в начале года в «Буковеле» на лыжах президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуация с заполнением койко-мест в больницах.

В области ввели жесткий карантин. На территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь.
ForUm

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