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В Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин 24

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во исполнение поручения правительства развернула мобильный госпиталь ГосЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы.

По данным пресс-центра ведомства, госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 это госпитальная база, и рассчитан на 120 коек.

В госпитале функционируют: приемное отделение и блок интенсивной терапии палаты для пациентов.

Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуация с заполнением койко-мест в больницах.

На Прикарпатье принято решение развернуть временный госпиталь.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин
ForUm

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