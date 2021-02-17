В Черновицкой области сложилась критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает УНИАН.

По его словам, в течение последних дней в регионе ежесуточно госпитализируют с коронавирусом более 100 человек, а в больницах заняты более 80% коек.

«Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных. Если раньше это была загруженность на 50%, но от общего количества коек (900), то теперь мы имеем более 50 процентов от общего количества – 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавирусной болезни», – добавил он.

В то же время Осачук сказал, что в связи с этой ситуацией, местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области минимум на ближайшие две недели. В частности, чиновник сообщил, что сегодня Черновицкая ОГА получила «настоятельную рекомендацию» от Министерства образования и науки о закрытии школ из-за эпидемии коронавируса.

По словам Осачука, эта рекомендация касается как учреждений общего среднего образования, так и специального профессионального образования и высших учебных заведений.



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