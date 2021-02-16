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Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому блогеру Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан. 

В СБУ указывают: судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата. Его вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля.

Две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. По данным полиции, они отравились медицинским препаратом «Дротаверин».

В Украине по состоянию на 16 февраля зафиксировано 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В Украине стартовали занятия для мобильных бригад по вакцинации.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ «ЛНР».

Президент Украины Владимир Зеленский дал военным 10 дней на установление виновных в подрыве на минах и гибели трех украинских военнослужащих в районе Новолуганского.

НАЭК «Энергоатом» решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на переработку и временное хранение в Российскую Федерацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает открытое производство Национального антикоррупционного бюро Украины о возможных злоупотреблениях при закупке вакцин «игрой против Украины» и предостерег от появления на рынке российской вакцины «Спутник-V».

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым планируется вести новую процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
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