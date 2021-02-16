НАЭК «Энергоатом» решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на переработку и временное хранение в Российскую Федерацию. Об этом руководитель Энергоатома Петр Котин заявил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка», сообщает пресс-служба компании.

Отвечая на вопрос журналистов, Котин отметил, что начиная с нынешнего года Энергоатом больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. «Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», - отметил глава компании.

Он также сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию ОЯТ. Руководитель Энергоатома напомнил, что строительство всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранения отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ Энергоатом завершил в декабре 2020 года.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования и установок, поставленных на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи к хранилищу, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Котин.

Также в Энергоатоме заявили, что единственным проблемным вопросом для полноценного запуска первого пускового комплекса в эксплуатацию остается реконструкция железнодорожного пути на участке Вильча - Янов. В течение предыдущих трех лет органы государственной власти, которые должны обеспечить реконструкцию пути, эту работу не выполнили.

3 февраля 2021 Кабинет Министров Украины передал железнодорожный путь от станции Вильча до станции Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК «Энергоатом». Инициатором передачи выступила сама компания. Таким образом НАЭК сможет стать заказчиком указанного строительства и завершить его в кратчайшие сроки. В дальнейшем Энергоатом будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к ЦХОЯТ.

Как сообщалось, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» 21 декабря завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн.