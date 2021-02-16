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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым планируется вести новую процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5070) поступил в парламент 15 февраля.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров одобрил законопроект, которым Национальному антикоррупционному бюро планируется предоставить статус органа исполнительной власти и ввести новую процедуру избрания директора НАБУ.

 
ForUm

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