В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым планируется вести новую процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте ВР.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5070) поступил в парламент 15 февраля.
Текст законопроекта пока не обнародован.
Напомним, 15 февраля Кабинет Министров одобрил законопроект, которым Национальному антикоррупционному бюро планируется предоставить статус органа исполнительной власти и ввести новую процедуру избрания директора НАБУ.
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