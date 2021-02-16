Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2695 проголосовали 325 народных депутатов.

Закон предусматривает создание безопасных условий для участников дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, а также повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения с четким определением правовых санкций за совершенные правонарушения и обеспечение надлежащего уровня реализации принятых решений по административным делам в сфере безопасности дорожного движения.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, а также законы Украины «О дорожном движении» и «О Национальной полиции», которым:

усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

изменен механизм привлечения к ответственности за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, отменив начисление штрафных баллов;

легализовано использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации в протокол об административном правонарушении и тому подобное.

Законом установлено, что «управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, - влекут за собой наложение штрафа на водителей в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и на других лиц - наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан».

Законом дополнен Уголовный кодекс статьей 2861 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения», согласно которой:

1. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, повлекшее средней тяжести телесное повреждение, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли гибель нескольких лиц, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.