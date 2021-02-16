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15 февраля 2021 в Киеве начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Первый – онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли. Тренинги организует Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине и проводит совместно с Центром общественного здоровья. К концу недели практические занятия пройдут минимум по 2 мобильные бригаде из каждой области», - говорится в сообщении.

Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca.

Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от COVID-19 по всей Украине, отметили в Минздраве.  

Во время учебы медицинские работники получат всю актуальную информацию, необходимую для проведения вакцинации, в частности: рекомендации по консультированию до и после вакцинации, как вводить вакцину – правильная техника и место (для каждого производителя отдельно), как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах, как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы, оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости. Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады. Согласно дорожной карте на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано около 600 мобильных бригад.  
ForUm

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