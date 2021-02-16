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Вчера, 15 февраля 2021, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала «зеленый свет» на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

Напоминаем, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
ForUm

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