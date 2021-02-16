В Украине по состоянию на 15 февраля зафиксировано 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1145 человек, летальных исходов – 62, выздоровели 2478 человек, осуществлено тестирований - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11073, методом ИФА - 2667).

За все время пандемии в Украине заболели 1273475 человек, выздоровели – 1116779, летальных исходов - 24 392, проведено 6551858 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 211 случаев;

Винницкая область - 142 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 106 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 150 случаев;

Закарпатская область - 113 случаев;

Запорожская область - 46 случаев;

Ивано-Франковская область - 457 случаев;

Киевская область - 171 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 123 случая;

Николаевская область - 77 случаев;

Одесская область - 75 случаев;

Полтавская область - 21 случай;

Ривненская область - 15 случаев;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 79 случаев;

Харьковская область - 59 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 66 случаев;

Черновицкая область - 225 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года было зафиксировано 2332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.