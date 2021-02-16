В Украине по состоянию на 15 февраля зафиксировано 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1145 человек, летальных исходов – 62, выздоровели 2478 человек, осуществлено тестирований - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11073, методом ИФА - 2667).
За все время пандемии в Украине заболели 1273475 человек, выздоровели – 1116779, летальных исходов - 24 392, проведено 6551858 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 211 случаев;
Винницкая область - 142 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 106 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 150 случаев;
Закарпатская область - 113 случаев;
Запорожская область - 46 случаев;
Ивано-Франковская область - 457 случаев;
Киевская область - 171 случай;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 123 случая;
Николаевская область - 77 случаев;
Одесская область - 75 случаев;
Полтавская область - 21 случай;
Ривненская область - 15 случаев;
Сумская область - 47 случаев;
Тернопольская область - 79 случаев;
Харьковская область - 59 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 66 случаев;
Черновицкая область - 225 случаев;
Черниговская область - 23 случая.
Напомним, в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года было зафиксировано 2332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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