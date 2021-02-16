Министр здравоохранения Максим Степанов считает открытое производство Национального антикоррупционного бюро Украины о возможных злоупотреблениях при закупке вакцин «игрой против Украины» и предостерег от появления на рынке российской вакцины «Спутник-V».

Об этом он сообщил на брифинге 16 февраля, передает УНИАН.

«Из-за грязных информационных атак уже начали получать от компаний производителей вакцин такую неохотную (реакцию. – Ред.) относительно будущего сотрудничества. Цель, которую преследуют авторы подобных заявлений НАБУ, совсем ни имеет ничего общего с украинской целью, с патриотической целью. Это сугубо решение своих узкополитических вещей, которые они для себя поставили целью», – заявил Степанов.

Он уточнил, что речь идет о попытке агентством сорвать кампанию по иммунизации населения.

«Это, в свою очередь, открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают. Это российская вакцина «Спутник-V», – предупредил министр.

При этом Степанов подчеркнул, что сам выступает против регистрации российской вакцины, поскольку украинцы должны прививаться безопасными западными препаратами.

«Я уверен, что это – игра против Украины, украинских медиков и граждан в целом. И она продолжается. В ближайшее время вы это увидите во время очередного нападения», – отметил глава Минздрава.

Напомним, 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Следствие заинтересовала закупка китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.