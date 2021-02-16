Президент Украины Владимир Зеленский дал военным 10 дней на установление виновных в подрыве на минах и гибели трех украинских военнослужащих в районе Новолуганского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов президент в аэропорту встретился с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчак, заместителем руководителя Офиса Главы государства Романом Машовцем и героем Украины, членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко. Президенту доложили о деталях гибели трех украинских военных в воскресенье в районе Новолуганского на Донбассе.

Как стало известно, капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Утром 14 февраля они перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту. Около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогли.

Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

«Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдению правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами. К концу месяца - проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах. Продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные», - поручил глава государства.

Президент также отметил важность гуманитарного разминирования на Донбассе.

«Разминирование детских садов, школ, больниц было в договоренностях лидеров нормандской четверки на встрече в Париже в декабре 2019 года. Задача нелегкая и небыстрая. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни», - отметил Зеленский.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил, что на переговорах всех уровней стоит вопрос необходимости проведения гуманитарного разминирования.

Глава государства дал 10 дней на установление виновных в трагедии.

«Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким», - сказал Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на минах погибли трое военных – Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих в районе Новолуганского.