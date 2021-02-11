Кабинет Министров Украины запретил использование российской вакцины от коронавируса.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлена в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается», - говорится в документе.
Напомним, президент Владимир Зеленский советует России сначала вакцинировать свое население, прежде чем предлагать его другим.
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