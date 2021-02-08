Президент Владимир Зеленский советует России сначала вакцинировать свое население, прежде чем предлагать его другим.

«Официальной информации о том, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 91%, нет... Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. И экспериментировать на них мы не имеем права, поэтому мы договаривались только с ведущими производителями вакцин... По поводу «Спутника», лучший вариант убеждения мира в качестве твоей вакцины – это введение глобальной вакцинации твоего населения. Мне так кажется», - сказал он на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», передает Украинская правда.

«К сожалению, в Украине нет пока своей вакцины, у россиян есть и это положительно для их населения, но у них у 140 млн людей, поэтому, прежде всего, перед тем как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике», - добавил Зеленский.

По его словам, Украина имеет договоренности с качественными европейскими производителями: Pfizer, Astra ZeneCa.

Напомним, рооссийские ученые заявили, что «Спутник V» эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.

По словам Путина, уровень защиты, который дает российская вакцина, достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.

В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом «Спутник V», который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку «Спутником V», жаловались на побочные эффекты.