В Службе безопасности Украины говорят, что не намерены комментировать «заявления манипулятивного характера» объявленного в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, передает «Украинская правда».

«Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму», – говорится в сообщении.

В то же время в СБУ обращаются ко всем неравнодушным гражданам Украины, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, подозреваемый в планировании убийства бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал в Telegram видеообращение, в котором заявил об изменении стратегии защиты и отмене публичной пресс конференции.

Нескоромный добавил, что по-прежнему готов предоставить украинскому обществу информацию о том, «что происходит на самом деле в Службе безопасности Украины».

22 января в Киеве был задержан действующий офицер СБУ Андрей Расюк по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

27 января СБУ обнародовала доказательства Нескоромного к организации приготовления убийства Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.