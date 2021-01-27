Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В частности, сообщает СБУ, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статье 348 Уголовного кодекса Украины.

«Принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое осуществляет досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, установило, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.

Во время очередной передачи денежных средств задержаны Расюк, которому 23 января 2021 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ознакомиться с записями фигурантов дела можно по ссылкам:

Расюк с другим лицом обсуждает организацию заказного убийства Наумова

Встреча Нескоромного и Расюка.