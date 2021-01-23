В Киеве возле бизнес-центра IQ накануне был задержан бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный, сообщает Страна. Эту же информацию подтверждают другие СМИ.

По данным издания, его задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Также по данному делу задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.

При этом сообщается, что после задержания Нескромный сбежал прямо в наручниках. В связи с этим объявлен план-перехват.

Нескромный был замглавы СБУ с 2019 года по март 2020 года.

Напомним, СБУ задержала в Кропивницком агента ФСБ.