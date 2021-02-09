Подозреваемый в планировании убийства бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал в Telegram видеообращение, в котором заявил об изменении стратегии защиты и отмене публичной пресс конференции.

«Я записываю это видео, чтобы показать, что я жив, что я в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить... И чтобы сообщить, что завтрашней пресс-конференции, к сожалению, не будет. Власти Украины объявили меня в международный розыск, и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты», - заявил он.

Дальнейшие действия будут зависеть от результатов переговоров, которое проводят его юристы с представителями европейских правоохранительных органов.

«Это непростые переговоры. Мне сделали определенные предложения, на которые я не могу согласиться, поскольку являюсь действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Я никогда не соглашусь работать против Украины. Однако я готов предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти, у меня есть данные по разворовыванию международной помощи, есть данные о выводе денег из госбанков –Ощадбанка, Приватбанка, скоро будут данные по Укрэксимбанку и Укргазбанку», - рассказал он.

Нескоромный добавил, что по-прежнему готов предоставить украинскому обществу информацию о том, «что происходит на самом деле в Службе безопасности Украины».

«СБУ сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы в пользу тех или иных иностранных разведок», а руководитель СБУ зачастую не имеет информации о происходящем, нет полной картины происходящего и у президента Украины Владимира Зеленского. Я офицер, я не боюсь Баканова и его окружения, меня не запугать угрозами и фальшивыми уголовными делами», - заявил Нескоромный.

Напомним, 27 января бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.