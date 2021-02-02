Вакцинацию от коронавируса надо начинать не с медиков, а с людей, имеющих медицинские показания, поскольку в социуме они не защищены и часто посещают медучреждения, где легко инфицироваться.

Такое мнение в интервью Укринформу высказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных заболеваний Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин.

«В Украине уже определены социальные группы, которых будут вакцинировать первыми. Среди них – медработники. Я бы изменила эту очередность и начала с тех, кто сегодня в конце этого списка - людей с медицинскими показаниями. Почему? Потому что медицинские работники сейчас должны работать с каждым больным, как с потенциально инфицированным коронавирусом, а значит, они знают, как защититься от COVID-19. В данное время мы используем специальные костюмы, респираторы, щитки, одноразовые халаты, бахилы, перчатки. И все это нормально защищает нас от заражения. Надо только уметь правильно все одевать и снимать. Люди с медицинскими показаниями в социуме не защищены. Они часто посещают медицинские учреждения, где легко инфицироваться», - утверждает Кондрин.

По ее словам, следующими в списке должны быть люди пожилого возраста и те, кто ухаживает за стариками. Они, говорит врач-инфекционист, тоже должны прививаться в первую очередь.

«Медиков я бы поставила на четвертое место в списке тех, кто в первую очередь должен прививаться», - отметила врач.

Она советует всем, кто решит прививаться от коронавируса, сначала провести ИФА-тесты на иммуноглобулины типа G. Если они присутствуют в достаточном количестве, с прививкой, говорит врач, стоит подождать.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля или позже.

Минздрав планирует за 2021-2022 годы вакцинировать 50% населения Украины.

Вакциной Pfizer, полученной в рамках программы COVAX, будут прививать медработников. Кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac.

Минздрав может изменить план вакцинации от коронавируса для того, чтобы руководство страны сделало прививки.