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Вакциной Pfizer, полученной в рамках программы COVAX, будут прививать медработникам. Кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал : главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей". - пояснил он.

При этом Ляшко не смог ответить, как будут выбирать первого человека, которому будут делать прививку, однако отметил, что первыми прививаются медицинские работники.

"Она будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным COVID-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире", - сказал санврач.

Напомним, президент уже подписал закон об ускоренной регистрации вакцин.
ForUm

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